Apenas oito quilômetros a noroeste de Damasco, onde ainda chovem projéteis de vez em quando, as crianças da pequena cidade de Qudsaya começaram a patinar e andar de skate no primeiro parque para essas atividades da Síria, uma iniciativa para ajudar os mais jovens a espantar a sombra da guerra no país.

Qudsaya, na província de Rif Damasco, é um dos lugares controlados pelo governo de Bashar al Assad e cenário dos denominados acordos de reconciliação com os rebeldes, pelos quais muitos destes puderam deixar a cidade.