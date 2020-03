O pivô brasileiro Augusto Lima, que defende o San Pablo Burgos, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol de basquete, afirmou nesta sexta-feira que está aberto a ajudar pessoas que precisem de comida em meio à crise provocada pela pandemia do coronavírus.

"Se alguém não está trabalhando, não recebe ajuda do governo e, em algum momento, ficar sem comida, por favor, não vá para cama sem se alimentar. Do pouco ou muito eu tenho, estarei lá para compartilhar comida com vocês. Escrevam sem medo", postou o jogador.