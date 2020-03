Cidade do México

EFE Cidade do México 31 mar 2020

O tenor espanhol Plácido Domingo recebeu alta de um hospital em Acapulco, no México, onde foi atendido após ser diagnosticado com Covid-19, e está se recuperando em uma casa na cidade, segundo informações passadas à Agência Efe nesta segunda-feira por pessoas ligadas ao tratamento do tenor.

Além disso, através de uma declaração oficial divulgada em sua conta no Facebook, o tenor, de 79 anos, disse hoje que tinha havido muita informação confusa e incorreta sobre seu estado de saúde.