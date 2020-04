Autoridades do Canadá tentam esclarecer os detalhes do pior tiroteio da história do país, no qual um homem armado assassinou ao menos 18 pessoas no fim de semana passado, embora esse número ainda possa aumentar nas próximas horas.

O superintendente-chefe da Real Polícia Montada do Canadá, Chris Leather, revelou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que as forças de segurança estão investigando "16 locais onde ocorreram delitos" para determinar o número total de mortos.