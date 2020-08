Manifestantes se enfrentam com a policía durante um protesto contra o governo em frente ao Parlamento, em Beirute, no Líbano, neste sábado. EFE/WAEL HAMZEH

Um policial morreu durante um confronto com manifestantes, e pelo menos outras 172 pessoas ficaram feridas em um sábado de violentos protestos em Beirute contra o governo e outras autoridades do Líbano.

No Twitter, as forças de segurança libanesas informaram que o agente "morreu durante o processo de manter a segurança enquanto acompanhava pessoas detidas dentro do hotel Le Gray (no centro da cidade), depois de ter sido atacado por vários rebeldes assassinos, o que o levou a cair e morrer".