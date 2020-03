O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, defendeu hoje a necessidade de uma medida nos moldes do Plano Marshall de investimento a nível europeu e que o Banco Central Europeu (BCE) coloque em prática uma emissão conjunta de dívida para enfrentar devastação causada pela pandemia do novo coronavírus.

"Deixem chamar de títulos da dívida europeus ou títulos da dívida do coronavírus. Mas deveria haver uma resposta assim. Não apenas para emitir dívida conjunta, mas para dar uma forte mensagem política da União Europeia ao mundo", declarou o premiê durante um discurso no debate quinzenal no parlamento português.