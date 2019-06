O meia Arturo Vidal, que ficou de fora da derrota do Chile para o Uruguai por 1 a 0 nesta segunda-feira, no Maracanã, por escolha do técnico Reinaldo Rueda, respaldou a escolha do treinador e disse que o foco são as quartas de final, em que o atual bicampeão continental enfrentará a Colômbia.

"Estou tranquilo, mais tranquilo que em outras vezes. O professor decidiu que teríamos que descansar para não correr risco e estarmos todos os 23 à disposição para as quartas de final. Eu quero sempre jogar, mas o professor saber administrar o elenco para ter todos da melhor maneira possível", disse o jogador do Barcelona na zona mista do Maracanã.