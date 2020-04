O Comitê Organizador Local dos Jogos Olímpicos de Tóquio entregou nesta quarta-feira a tocha com a chama do Olimpo para a representantes da prefeitura de Fukushima, onde aconteceu acidente nuclear por consequência do terremoto e tsunami de 2011.

"A chama olímpica de Tóquio 2020 já representava uma luz guia para as pessoas do Japão e um símbolo da recuperação do país. Com a emergência da Covid-19, a chama adquire um novo simbolismo, como um farol de esperança para todos os países do mundo, durante estes momentos desafiantes", diz comunicado da organização.

A tocha poderá ser visitada durante o mês de abril no Centro de Treinamento da prefeitura de Fukushima, cerca de 20 quilômetros distante do ponto zero do desastre nuclear, onde terá início o revezamento do símbolo, que percorrerá o país até o Estádio Olímpico, onde acontecerá a abertura dos Jogos, no ano que vem.

A exposição da chama começará amanhã e vai até o dia 30. As autoridades locais pediram para que os visitantes usem máscaras e mantenham uma distância de segurança. Além disso, orientou que pessoas com sintomas de tosse e febre evitem ir ao local.