O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta quarta-feira que manterá os planos de relaxar as restrições impostas por causa da pandemia do novo coronavírus no Natal, apesar do aumento recente no número de casos de infecção e apelou para a responsabilidade pessoal da população.

"Não seria correto criminalizar as pessoas que fizeram planos e que, simplesmente, querem passar um tempo com seus entes queridos", explicou o premiê, em entrevista coletiva concedida na sede do governo, em Downing Street.