O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, segue se recuperando da infecção pela Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, na residência de Chequers, nos arredores de Londres, afastado do trabalho, conforme informou nesta sexta-feira o gabinete da chefia do governo.

O ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, segue ocupando a liderança interina. Ontem, o chanceler conversou com o premiê por meio virtual, ainda segundo um porta-voz de Downing Street.

Apesar dessa agenda, o gabinete deixou claro que Johnson não realiza nenhuma atividade de trabalho. O primeiro-ministro, inclusive, não recebeu telefonema de qualquer outro governante internacional.

Ontem, Raab foi o encarregado de anunciar a extensão, por pelo menos três semanas, do confinamento obrigatório no Reino Unido, para evitar a propagação da doença, que já matou 14.576 pessoas no país, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira.