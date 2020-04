O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, continue internado no hospital St. Thomas', em Londres, em "fase inicial de recuperação" após ter contraído Covid-19, informou nesta sexta-feira uma porta-voz do governo britânico.

Ontem, o chefe do governo foi transferido para outra ala do hospital após deixar a unidade de tratamento intensivo (UTI), onde passou três noites após o agravamento dos sintomas.

"Ele ainda está de muito bom humor", disse a porta-voz, ao falar sobre o estado de saúde do premiê, de 55 anos.

Mais cedo, em entrevista à "BBC Radio 4", Stanley Johnson, pai do primeiro-ministro, havia afirmado que o filho "deveria ficar algum tempo" e "descansar" antes de retornar ao posto.

O ex-deputado, de 79 anos, disse que o fato de ter saído ontem da UTI não significa que "pode ser dito que (Johnson) está fora de perigo".

O primeiro-ministro foi internado no último dia 5 por causa do agravamento dos sintomas de Covid-19, doença com a qual foi diagnosticado no dia 27 de março. O ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, assumiu temporariamente a liderança do governo.