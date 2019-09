O governo das Bahamas deve promover uma nova legislação sobre evacuação obrigatória para evitar situações como as vividas durante a passagem do furacão Dorian, que arrasa com o arquipélago nesta segunda-feira, após centenas de pessoas nas Ilhas Ábaco se negarem a deixar suas casas.

O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, declarou que, quando a vida voltar à normalidade e o Parlamento retomar as atividades, será promovida uma nova legislação.