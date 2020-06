O presidente da Argentina, Alberto Fernandez, ministrou uma aula virtual para seus alunos de Direito nesta quarta-feira, dizendo-lhes que não quer que eles percam o curso em meio à pandemia do novo coronavírus.

"Minha maior preocupação é que eles não percam o quadrimestre. Eu sei o que é estudar, e tudo isso revolucionou a vida de todos nós, esta é a verdade. Mas o que nós queremos é que eles não percam suas aulas ou suas forças", afirmou o presidente a seus alunos em um vídeo transmitido pelo governo.

Nas imagens, o chefe de Estado pode ser visto em uma das salas da residência presidencial em Olivos, de onde costuma realizar as videoconferências com integrantes do Poder Executivo, assessores e governadores, entre outros. Isso porque, no dia 20 de março, o país adotou medidas de isolamento obrigatório diante da emergência sanitária. Como resultado dessas medidas, as aulas presenciais foram suspensas em todos os níveis de ensino.

Fernández, que está em seu sexto mês à frente do governo argentino, é advogado de profissão e professor de Teoria do Crime e Sistemas Penais na Universidade de Buenos Aires, na qual se formou.

"Hoje voltei para lecionar 'Teoria do Crime e Sistemas Penais' na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, pela primeira vez por videoconferência. Obrigado aos meus alunos pela sua paciência e dedicação. Eu gostei muito", afirmou o presidente pelo Twitter.

Na conversa, o professor motivou os estudantes diante da situação que estão vivendo por causa da pandemia e lhes disse que daqui a alguns anos eles se lembrarão de tudo que está acontecendo.

"Você faz história fazendo tudo isso. Nenhum presidente em exercício jamais lecionou na universidade. Sou muito grato a você. Estou muito animado", disse Lucas, um dos alunos, ao chefe de governo.