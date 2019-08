O presidente da Colômbia, Iván Duque, revelou ter conversado neste sábado com Jair Bolsonaro, para oferecer ajuda ao Brasil nos trabalhos de combate aos incêndios que destroem milhares de quilômetros quadrados da Amazônia.

"Hoje, tive a chance de falar por telefone com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para expressar de novo o interesse da Colômbia de colaborar no que pudermos, para enfrentar essa situação dramática", disse, durante evento na cidade de Cáli.