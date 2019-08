Por morte ou por golpe de Estado, foram caindo, um a um, quase todos os seus mestres de outros países africanos. Teodoro Obiang Nguema completou neste sábado 40 anos à frente da Guiné Equatorial, que ele governa com mão de ferro sob constantes denúncias de violação de direitos humanos e corrupção.

Atualmente, recordista mundial de presidente há mais tempo no poder, ele chegou ao comando na era de esplendor dos "pais fundadores" da África pós-colonial, dominada por figuras autocráticas, como o congolês Mobutu Sese, o centro-africano Jean-Bédel Bokassa e o marfinense Félix Houphouët-Boigny. Era o momento de partidos únicos, líderes militares que chegavam ao poder com armas e regimes absolutistas com forte tom anticolonialista.

Agora, aos 77 anos, resta apenas ele, - e o seu vizinho do norte, o camaronês Paul Biya -, sem praticamente mudar a forma de dirigir o país que muitos acreditavam que seria a salvação.

Nascido em 5 de junho de 1942, em Mongomo, quando ainda era colônia espanhola, cresceu sendo uma criança tímida e retraída. Depois de entrar para o Exército, foi premiado, aos 23 anos, com uma bolsa de estudos para ir à Academia Militar Geral de Zaragoza, na Espanha.

Com a independência e a chegada ao poder do seu tio Francisco Macías, Obiang voltou ao seu país, onde ocupou vários postos militares e chegou a ser vice-ministro da Defesa, em uma nação que vivia um regime brutal de assassinatos e repressão e que obrigou milhares de guinéu-equatorianos a fugir.

Então, era o seu momento. Em 3 de agosto de 1978, Obiang, que ainda não tinha 40 anos, liderava um golpe militar contra o tio - que ele intitulou de Golpe de Liberdade -, com o apoio do governo espanhol. Nem dois meses depois, após um julgamento sumaríssimo em Malabo, a capital do país, Macías era condenado a morte e fuzilado.

A chegada de um novo governante foi visto no país, imerso na miséria e no terror, como uma esperança de futuro melhor e para a verdadeira decolagem como nação. Um voo que, 40 anos depois, ainda não conseguiu começar.

"No dia em que a Guiné Equatorial disser que o presidente está há muito tempo no poder, eu vou embora tranquilamente para casa", disse antes das últimas eleições, as de 2016, um Obiang que saiu das urnas com mais do 90% de apoio, inclusive depois de introduzir em 1991 eleições multipartidárias.

Em 2003, a rádio estatal o descreveu como alguém "em contato permanente com Deus" que "podia matar sem ter de prestar contas ou ir para o inferno".

"Homem forte e influente", "tem tantos milhões que ele nem conta" ou "um dos mais poderosos da África Central" são algumas das frases que o ativista e ilustrador guinéu-equatoriano Ramón Esono usa para descrever o presidente na história em quadrinhos que ele criou como crítica: "O pesadelo de Obi".

Contra Teodoro Obiang Nguema pesam inúmeras acusações de violação de direitos humanos pela repressão de qualquer crítica nas ruas, por abuso e interferência na Justiça, pelas condições deploráveis das prisões e há quem se atreva, sob anonimato, a apontar o seu gosto por práticas canibais.

Talvez seja 1996 uma data que o líder lembre. Ano no qual a empresa americana Mobil - agora ExxonMobil - anunciou a chegada da maná do petróleo ao litoral do país, e também do gás natural. Guiné Equatorial era o "novo Kuwait", como o batizaram.

Obiang, que com os poucos recursos que o Estado tinha não possuía, nos seus primeiros anos de gestão, nem um avião próprio, agora tem, segundo a revista "Forbes", US$ 600 milhões em contas estrangeiras, que ele nega. O país, que não abre seus dados de pobreza, figura como um dos de maior renda da África e também entre os mais corruptos do mundo, com ONGs apontando diretamente à família Obiang e seu clã.

Com quase 80, as visitas médicas agora são frequentes, embora o governo as negue, e 2016 seria a sua última campanha eleitoral, apesar de as esperanças de mudança serem praticamente nulas, pois parece que seu filho, Teodorín, herdará o país, como se fosse um sítio particular.

O primogênito, que também é vice-presidente e tem fama de fazer gastos extravagantes, liderou o primeiro conselho de ministros em 20 de novembro do ano passado e atua como interino nas ausências do pai. Contra ele, há uma condenação - que foi recorrida - na Justiça francesa a três anos de prisão e R$ 126 milhões em multa por lavagem de dinheiro, entre 1997 e 2011.

Não é raro encontrar Teodorín, de 51 anos, em festas luxuosas, mega shows, boates ou até inclusive, como virou notícia no ano passado, tentando tirar férias no Brasil, como quase R$ 60 milhões em joias e em espécie transportados em uma mala no seu avião privado. Em 2015, a Beija-Flor fez um enredo com a história do país. A escola de samba do Rio de Janeiro foi a campeão do carnaval naquele ano.

Irene Escudero.