Cidade do México

EFE Cidade do México 12 abr 2020

O presidente do conselho de administração da Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán. EFE/Arquivo

O presidente do conselho de administração da Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, morreu neste domingo, aos 70 anos, por complicações derivadas da Covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

"A Bolsa Mexicana de Valores informa com profunda tristeza que o licenciado Jaime Ruiz Sacristán, presidente de seu Conselho de Administração, morreu hoje. Nós, diretores e funcionários, enviamos as condolências à família e aos amigos, e lamentamos esta sensível perda. Descanse em paz", expressou a instituição em comunicado.

Ruiz Sacristán foi um dos primeiros casos confirmados de Covid-19 no México, em março. O país já totaliza pelo menos 273 mortes e 4.219 casos registrados.

Suspeita-se que o dirigente tenha contraído a doença durante uma viagem ao estado americano do Colorado junto a outros empresários, como José Kuri, integrante do conselho de administração do Grupo Financeiro Inbursa, que também testou positivo para Covid-19.