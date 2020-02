A filial brasileira da Telefônica informou hoje que obteve em 2019 um lucro líquido contábil total de R$ 5 bilhões, o que representa uma queda de 44% com relação ao ano anterior. EFE/Sebastião Moreira

O presidente da Telefônica Brasil, Christian Gebara, afirmou nesta quarta-feira que a companhia confia no avanço das reformas propostas pelo governo de Jair Bolsonaro para estimular o consumo do país, o que gerará um aumento nos lucros.

" A demanda existe. As pessoas querem serviços digitais, mas precisamos de uma volta do consumo", afirmou o executivo, durante conferência com jornalistas em que comentou os resultados de 2019.