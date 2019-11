O presidente do Banco Central da Bolívia, Pablo Ramos, está sendo investigado por movimentação financeira suspeita, com dinheiro sendo, supostamente, encaminhado para a ex-presidente do órgão eleitoral local María Eugenia Choque, que está presa preventivamente.

As informações foram reveladas nesta quarta-feira pelo Ministério Público do país sul-americano. A investigação é sobre um crime de favorecimento ao enriquecimento ilícito. O caso está com a Promotoria Especializada no Combate à Corrupção.