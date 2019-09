Os países da região amazônica assinarão um pacto pela preservação ambiental durante a cúpula presidencial que será realizada na sexta-feira, na cidade de Letícia, na Colômbia.

O governo da Colômbia informou nesta quarta-feira que os presidentes do Equador, Lenín Moreno, e do Peru, Martín Vizcarra, já confirmaram que irão ao encontro. O presidente da Bolívia, Evo Morales, é esperado em Letícia, assim como os representantes dos governos do Suriname e da Guiana Francesa. A Venezuela, que também possui parte da Amazônia, não foi convidada para o evento.