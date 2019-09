A primeira série infantil de animação do mundo que aborda a sexualidade de maneira educativa, "Sex Symbols", foi apresentada no Cartoon Forum, realizado em Toulouse, na França, tendo como objetivo a dar respostas adequadas de acordo com a idade às crianças sobre o tema.

O ponto de partida do projeto, ainda não finalizado, foi a ausência de conteúdo adequado para crianças de nove a 14 anos, segundo explicou à Agência Efe a idealizadora do projeto, a espanhola Paloma Mora.