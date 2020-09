A Itália espera ter as primeiras vacinas contra a Covid-19 antes do final do ano e as primeiras doses, cerca de dois ou três milhões, serão dirigidas aos profissionais da saúde e idosos com doenças, principalmente aqueles que estão em asilos.

"Quando a vacina chegar, o problema será decidir a quem dar. No início teremos algumas doses, dois ou três milhões. Minha proposta é que sejam gratuitas e que cheguem primeiro aos profissionais da saúde e aos idosos com patologias, principalmente os que estão em asilos", afirmou o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, em entrevista publicada neste domingo pelo jornal "Corriere della Sera".