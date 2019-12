Jamia Masjid, a principal mesquita da Caxemira indiana, recebeu nesta quarta-feira seus primeiros adoradores em 135 dias, enquanto as forças de segurança temiam que protestos violentos ocorressem na área após a suspensão surpresa do status especial da região, em agosto passado.

Um total de 70 pessoas, incluindo três mulheres, visitou o templo do século XV para oferecer as suas orações. O entorno do local, nos arredores da cidade velha de Srinagar, é cenário habitual de manifestações antigovernamentais, conforme disse à Agência Efe o imã que dirige as orações diárias no local, Mufti Ghulam Rasool.