Uma pessoa que trabalha na área da saúde no estado do Alasca, nos Estados Unidos, sofreu uma forte reação alérgica e precisou ser internado após ter recebido na terça-feira a vacina contra a covid-19 desenvolvida por Pfizer e BioNTech, explicaram nesta quarta-feira fontes próximas ao ocorrido aos jornais "The Washington Post" e "The New York Times".

Essa pessoa, cuja identidade não foi divulgada, não havia sofrido reações alérgicas de nenhum medicamento anteriormente, mas ainda não se sabe ela ela possuía outro tipo de alergia, disse uma fonte ao "New York Times".