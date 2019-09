Cerca de 300 árvores de até 14 metros de altura surgiram no meio de um estádio de futebol na Áustria, em um projeto que mistura arte e ecologia e que pretende focar nas ameaças sofridas pelo meio ambiente e na relação do ser humano com a natureza.

"For Forest" é o nome dessa enorme instalação artística, a maior já criada no país, e que foi apresentada nesta semana aos veículos de imprensa e que poderá ser visitada gratuitamente a partir do próximo domingo até o dia 27 de outubro na cidade de Klagenfurt.