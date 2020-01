A casa do ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn, em Tóquio. EFE/JIJI PRESS

Os promotores de Tóquio estiveram nesta quinta-feira na casa do ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, em busca de pistas que indiquem como ele foi capaz de deixar o país clandestinamente e chegar de surpresa a Beirute, fugindo da Justiça do Japão.

A ação ocorreu dois dias depois do empresário confirmar de Beirute que ele havia escapado do Japão, por meio de detalhes, zombando da vigilância a que estava sujeito desde que foi libertado sob fiança, em 25 de abril do ano passado.