A Promotoria de Tóquio emitiu nesta terça-feira um mandado de prisão contra Carole Ghosn, esposa do ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, por suposto perjúrio durante as investigações sobre as irregularidades financeiras de que seu marido é acusado no Japão.

A equipe de investigação da acusação que investiga as supostas irregularidades tributárias de Carlos Ghosn, que está no Líbano depois de fugir do Japão, acusa sua esposa de prestar falso testemunho durante seu interrogatório no Tribunal Distrital de Tóquio, em abril do ano passado.