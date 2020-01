O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez nesta terça-feira uma visita surpresa à Damasco, onde se reuniu com o presidente da Síria, Bashar al-Assad, em meio a escada de tensão no Oriente Médio, segundo divulgaram as autoridades do país árabe.

Os dois mandatários, que são aliados, se encontraram nas sedes das forças militares russas na capital síria, de acordo com imagens publicadas na conta oficial da Presidência da Síria e veiculadas pela agência pública de notícias Sana.