Um dos líderes do elenco atual da seleção brasileira, o volante Casemiro reconheceu que a equipe pentacampeã mundial terá que lidar com o favoritismo do título da Copa América, mas considera que o elenco é forte apesar da ausência do atacante Neymar.

"Independentemente da competição, quando entra em campo, o Brasil é favorito sempre e está obrigado a jogar bem e vencer. Mas nós estamos prontos, não tenha dúvida. O trabalho foi bem feito, fizemos os ajustes necessários nos amistosos, e acho que fizemos nossos melhores jogos desde a Copa", opinou o volante em entrevista coletiva.