Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos e Dunga; os argentinos Diego Maradona, Gabriel Batistuta e Oscar Ruggeri, os chilenos Elías Figueroa e Arturo Vidal; o paraguaio José Chilavert e o uruguaio Enzo Francescoli compõem a seleção de todos os tempos da Copa América.

A escalação surgiu de uma pesquisa elaborada pela Agência Efe com representantes de 22 veículos de imprensa dos dez países filiados à Conmebol para escolher os 11 melhores jogadores da história do mais antigo torneio de seleções do mundo.