A cantora americana Cardi B anunciou nesta quarta-feira que doará um total de US$ 1 milhão junto com a grife de moda Fashion Nova para pessoas que foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

Em uma publicação da Instagram, a rapper nova-iorquina disse que distribuirá US$ 1 mil por hora, durante os próximos 42 dias, para aqueles que solicitarem ajuda. Para isso, será necessário enviar o pedido para o site da marca relatando a situação pessoal e as dificuldades enfrentadas.

"Muitos de vocês estão lutando para pagar contas, alimentar suas famílias e cuidar de suas necessidades essenciais em geral. Fashion Nova e eu estamos doando $1.000 de hora em hora até que tenhamos doado $1 milhão de dólares para aqueles diretamente afetados por esta crise. Diga-nos como os $1.000 dólares podem ajudá-lo durante estes tempos", escreveu a cantora na rede social.

É o segundo gesto de caridade de Cardi B desde o começo da crise sanitária. No mês passado, o DJ iMarkkeyz remixou o áudio de um vídeo em que a rapper faz um desabafo sobre a pandemia. A música chegou à liderança em downloads em algumas plataformas, e os dois disseram à época que decidiram doar todo o dinheiro arrecadado para instituições de caridade.