O elenco de Game of Thrones no Emmy de 2018. EFE/Nina Prommer

Com um recorde de 32 indicações, "Game of Thrones" participará na noite de domingo (22) da cerimônia do Emmy pela última vez e, de quebra, tentará se tornar a primeira produção a conquistar os prêmios de melhor série dramática e os correspondentes de ator e atriz - protagonistas e coadjuvantes - em uma mesma edição.

Além de ter reunido milhões de pessoas ao redor do mundo para assistir ao vivo a seu tão esperado final, a obra baseada nos romances do escritor George R.R. Martin e exibida pela "HBO" se despede do público como a produção que mais acumulou indicações ao Emmy na mesma cerimônia e buscará mais um feito histórico: o de série mais vezes premiada também na mesma noite.