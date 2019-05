A rede de restaurantes do famoso chef britânico Jamie Oliver está à beira da falência, segundo confirmou o próprio cozinheiro em comunicado divulgado nesta terça-feira, no qual informa que designou o grupo de auditoria KPMG para lidar com o processo que afetará 25 espaços e mais de mil funcionários.

Os espaços afetados incluem 23 Jamie's Italian dentro e fora do Reino Unido, além dos conhecidos Barbecoa e Fifteen, localizados em Londres.