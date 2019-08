Várias regiões do centro e do sul da Itália sofreram com as altas temperaturas no domingo, que chegaram aos 50 graus do chão, embora não no ar, informou nesta segunda-feira a Agência Espacial Europeia (ESA) nas redes sociais, enquanto 11 cidades estão em alerta vermelho pela onda de calor.

A ESA publicou hoje nas redes sociais uma imagem captada mo domingo pelo satélite Sentinel 3 do programa Copérnico, que é dirigido pela Comissão Europeia em colaboração com esta agência, na qual é possível ver uma Itália incandescente, tingida de vermelho e inclusive preto em alguns pontos do centro e do sul do país.