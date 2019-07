"O Rei Leão" manteve por mais um fim de semana a liderança nas bilheterias dos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá, apesar do lançamento de "Era Uma Vez em... Hollywood", a melhor estreia da carreira do diretor Quentin Tarantino.

De acordo com os dados do portal especializado "Box Office Mojo", ao longo do fim de semana "O Rei Leão" faturou US$ 75,5 milhões nos cinemas americanos e canadenses. A nova versão do clássico da Disney arrecadou US$ 962,7 milhões no mundo todo após apenas duas semanas nas telonas.