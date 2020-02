O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez e Reinier Jesus Carvalho (d) durante a apresentação do jogador no estádio Santiago Bernabéu nesta terça-feira. EFE/Luca Piergiovanni

O meia brasileiro Reinier foi apresentado nesta terça-feira como novo reforço do Real Madrid e não escondeu a emoção por se tornar jogador do clube espanhol, ao chorar durante a exibição de vídeo com imagens dele com as camisas do Flamengo e da seleção brasileira.

"É um dia muito feliz para mim, em que realizo um sonho de infância. Muito obrigado ao presidente (Florentino Pérez) e à minha família, que sempre esteve comigo e acreditou que seria possível chegar aqui. Quero ser parte da história desse grande clube", garantiu o jovem, de 18 anos.