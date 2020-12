O Reino Unido aprovou para uso no país a vacina contra covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, informou o Ministério da Saúde britânico nesta quarta-feira.

A vacina, que recebeu o aval da Agência Reguladora de Produtos de Saúde e Médicos do Reino Unido (MHRA), é a segunda a entrar no programa de imunização iniciado no país no último dia 8. A primeira é a desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech.