O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab. EFE/WILL OLIVER

O governo do Reino Unido está aconselhando a não fazer viagens "não essenciais" a qualquer parte do mundo durante um período inicial de 30 dias devido à pandemia do novo coronavírus, informou hoje o ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab.

Em uma declaração na Câmara dos Comuns, Raab disse que o governo tomará medidas para preservar o transporte de mercadorias, mas alertou que as pessoas que viajam por conta própria devem assumir "o risco".