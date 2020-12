O governo do Reino Unido afirmou nesta segunda-feira que não reconhece o resultado das eleições "ilegítimas" para a Assembleia Nacional da Venezuela, realizadas no domingo, nas quais a aliança oficial que apoia o presidente Nicolás Maduro venceu com ampla vantagem, mas nas quais os principais partidos da oposição não participaram, considerando que o pleito foi fraudulento.

Apenas 31% do eleitorado participou das eleições e as urnas não tiveram observadores das principais instituições internacionais, incluindo a UE, que não reconhece os resultados.