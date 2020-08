As complexas negociações da Argentina com credores privados para reestruturar cerca de US$ 66 bilhões em títulos da dívida do país sob direito estrangeiro vivem horas decisivas à medida em que os mercados se apressam para comprar ativos argentinos, otimistas de que um acordo será alcançado.

O prazo para os credores aderirem à oferta melhorada de swap formalizada há um mês pela Argentina termina na tarde desta terça-feira, mas, caso não atinjam o nível de adesão necessário, o governo de Alberto Fernandez poderá prorrogar o prazo para continuar com as negociações.