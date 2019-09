As reservas, tanto ambientais como indígenas e de coletores artesanais, foram os alvos de 44% dos incêndios florestais registrados neste ano no estado do Amazonas, o maior dos que têm partes da Floresta Amazônica, segundo dados oficiais divulgados neste domingo.

Dos 8.915 incêndios florestais contabilizados entre 1º de janeiro e 7 de setembro no Amazonas, 3.923 foram registrados em unidades de conservação ambiental, reservas indígenas ou áreas de assentamento para coletores, aponta relatório do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).