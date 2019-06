O atacante Richarlison reconheceu que os jogadores da seleção brasileira começaram um pouco nervosos na estreia da Copa América, contra a Bolívia, em São Paulo, mas que depois conseguiram se recuperar no segundo tempo e fizeram os gols.

"No primeiro tempo ficamos um pouco nervosos, mas no segundo tempo consertamos e marcamos gols, estamos felizes pelo resultado", disse o atacante na zona mista do estádio do Morumbi.