Ridley Scott dirigirá Ben Affleck e Matt Damon no novo longa-metragem "The Last Duel", informou nesta segunda-feira o portal especializado "Deadline".

Affleck e Damon voltarão a trabalhar juntos como roteiristas pela primeira vez desde que ganharam o Oscar de melhor roteiro original por "Gênio Indomável" (1997). Nicole Holofcener, que foi indicada ao Oscar de melhor roteiro adaptado por "Poderia Me Perdoar?" (2018), também assinará o novo filme.