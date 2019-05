O ex-jogador Rivaldo afirmou nesta terça-feira, em comentário veiculado por um site de apostas, crer no arrependimento de Neymar, pela decisão de se transferir, em meados de 2017, do Barcelona para o Paris Saint-Germain.

"Está claro que ele se equivocou saindo. Se você falar com Neymar, com seu pai ou família, dirão que não está arrependido, mas acho que está. O Barcelona é o Barcelona. Neymar é um jogador do nível do clube", afirmou o melhor do mundo em 1999.