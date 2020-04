A próxima edição do Rock in Rio Lisboa, prevista para junho deste ano, foi adiada para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus, anunciaram seus organizadores nesta sexta-feira, esperando que o próximo festival "seja ainda mais mágico e especial".

A mudança do evento, que já havia confirmado os shows de Duran Duran, Black Eyed Peas, Foo Fighters, entre outros artistas, foi uma decisão tomada após "dias estudando vários cenários", informou o Rock in Rio em comunicado.

"Das várias opções avaliadas, todas envolveriam o reinício da montagem da Cidade do Rock", que fica no Parque Bela Vista, em Lisboa. "em uma época que acreditamos que ainda não será favorável (maio), razão pela qual decidimos alterar as datas".

Assim, a 9ª edição do Rock in Rio Lisboa será finalmente realizada nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021, e retomará seu calendário habitual agendando sua 10ª edição em 2022, "não deixando nem espaço para nostalgia e retomando a festa em anos pares".

Os ingressos já vendidos para este ano continuarão sendo válidos para 2021, garante a organização, observando que eles divulgarão os desenvolvimentos nos procedimentos assim que for encerrado o estado de emergência em Portugal.