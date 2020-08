Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Roberto Assis, chegaram ao Rio de Janeiro nesta terça-feira, depois de seis meses presos no Paraguai por terem entrado no país com documentos falsos.

Ambos desembarcaram no Brasil acompanhados pelo advogado Sergio Queiroz em voo charter procedente de Assunção 12 horas após firmarem um acordo com a Justiça paraguaia para encerrar o processo que enfrentavam. Com o acordo selado, o Conselho de Defesa Nacional (Codena) do Paraguai autorizou a viagem.