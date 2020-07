O ex-atacante brasileiro e atual presidente do clube espanhol Valladolid, Ronaldo. EFE/Arquivo

O Valladolid, da Espanha, clube presidido pelo ex-atacante Ronaldo, se fundirá com o Carramimbre CBC Valladolid e poderá disputar na próxima temporada a primeira divisão do campeonato de basquete do país.

"Estamos felizes de que duas instituições sejam capazes de se entenderem, para construir um projeto com objetivos claros, ambiciosos e sustentáveis. Ambos crescemos com o acordo, e a cidade de Valladolid, um dos principais pontos de interesse da nossa gestão, também sai reforçada", afirmou o astro do futebol.