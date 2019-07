O rosto do cientista inglês Alan Turing, considerado o pai da informática e da inteligência artificial e conhecido por seu papel em decifrar as comunicações dos nazistas, estampará a nova nota de 50 libras no Reino Unido, revelou nesta segunda-feira o Banco da Inglaterra.

Turing (1912-1954), cuja experiência pessoal motivou a promulgação em 2017 de uma lei de indulto a condenados por serem homossexuais, o que aconteceu com ele próprio, foi escolhido depois de uma consulta popular lançada em 2018 que recebeu 227.299 votos.