A carreira do trompetista e compositor Miles Davis será revivida com o lançamento de um álbum esquecido, "Rubberband", que depois de 34 anos será lançado no próximo dia 6 de setembro.

O inventor de muitos estilos de jazz conhecidos, o músico decidiu em 1985 deixar a companhia com a qual estava há 30 anos, Columbia Records, e fechou com a Warner Bros. Records.