O técnico da seleção chilena, Reinaldo Rueda, pediu atenção total de seus comandados em Paolo Guerrero antes de reencontrar o atacante, com quem trabalhou no Flamengo em 2017 e que será adversário nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, em jogo válido pelas semifinais da Copa América.

"Paolo é um artilheiro de raça, desde que era um garoto eu tive de enfrentá-lo nas categorias de base. Depois, no Flamengo, convivemos com ele e podemos ver a qualidade que tem como pessoa, à parte do profissional que é e como se dedica nos treinos", declarou o treinador colombiano em entrevista coletiva, na qual definiu o maior artilheiro da história da seleção do Peru como um atacante contundente e eficiente.