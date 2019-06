O técnico do Chile, Reinaldo Rueda, revelou nesta quinta-feira que Arturo Vidal, José Pedro Fuenzalida e Gabriel Arias estão com problemas físicos, mas preferiu fazer mistério sobre a presença dos três no duelo contra o Equador, amanhã, na Fonte Nova, pela segunda rodada do grupo C da Copa América.

Rueda quer esperar até o último minuto para decidir se manterá os três no time titular. Antes do jogo, a comissão técnica avaliará os jogadores e informará o técnico, ex-Flamengo, para que ele decida o time que irá a campo contra os equatorianos.